Covid-19 : le CSA lance une étude sur la place des femmes dans les médias audiovisuels

Cette étude collectera des données en analysant un panel de programmes d'information diffusés entre mars et avril 2020 à des moments clés de cette actualité. Elle mettra en regard les données ainsi obtenues avec celles que le CSA a publiées par le passé et certaines statistiques nationales. Ces résultats seront rendus publics et le CSA se tiendra à la disposition des opérateurs ainsi que de toutes les parties prenantes : le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, les délégations aux droits des femmes du Parlement, la mission parlementaire de Madame Céline Calvez, le HCEFH, les associations de défense des droits des femmes etc. pour échanger sur les recommandations formulées dans le cadre de cette publication.





"Le CSA est plus que jamais engagé dans la lutte contre les discriminations et dans sa mission de garant d’une juste représentation de la société française dans les médias" rappelle un communiqué.