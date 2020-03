Covid-19 : Radio Présence bouleverse ses programmes

"En ces temps difficiles, notre radio reste fidèle à son identité et ses engagements. Elle relaye actions solidaires, besoins et liens fraternels entre auditeurs en les accompagnant dans leur vie et dans leur foi" explique Radio Présence. Tout auditeur peut désormais témoigner de son affection d’une manière simple et discrète en dédicaçant une musique qui sera diffusée à l'antenne. il suffit de laisser un petit mot sur message@radiopresence.com , sur la page Facebook, ou encore d'appeler le 05 62 48 63 00.Par ailleurs, Radio Présence propose trois diffusions quotidiennes de la messe, toujours en direct : depuis la chapelle Sainte-Marthe, au Vatican, la messe du pape François avec un service de traduction en français (à 07h), la messe donnée par la communauté des Dominicains de Toulouse (à 12h05) et depuis l’église Saint-Germain l’Auxerrois, suivie des Vêpres (à 18h05). "Tous ces nouveaux programmes sont réalisés en respectant les règles de confinement et de télétravail que le gouvernement nous impose" conclut la radio.