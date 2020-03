Covid-19 : Radio France s'associe à l'opération "Nation apprenante"

Les antennes de Radio France, France Culture et France Musique, se mobilisent pour proposer des émissions et des podcasts en lien avec les programmes scolaires. Ce catalogue de contenus éducatifs sera notamment accessible sur les sites des chaînes et sur l’application Radio France dans la rubrique Nation apprenante "Révisez avec la radio".

France Culture accompagnera écoliers, collégiens, lycéens et étudiants avec de nombreuses émissions, podcasts et archives, organisés en sélections thématiques, pour les aider à réviser ou apprendre les grandes notions, les auteurs incontournables, les événements historiques et les découvertes importantes. Très engagée dans l’éducation musicale et culturelle, France Musique proposera des contenus pour organiser son quotidien en musique.