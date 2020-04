Covid-19 : Nostalgie offre une tenue de Jean-Jacques Goldman

"La radio des plus grandes chansons" offre la tenue collector portée par Jean-Jacques Goldman sur scène lors de la tournée "Rouge" en 1994. Pour tenter de la remporter, rien de plus simple, les auditeurs de Nostalgie doivent faire un don au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Ils participeront ensuite à un grand tirage au sort pour gagner la veste et la casquette du chanteur, issus de sa tournée avec Carole Fredericks et Michael Jones.

Inscriptions sur le site de Nostalgie afin de participer au tirage au sort pour tenter de gagner cette tenue mythique de Jean-Jacques Goldman.