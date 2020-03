Covid-19 : NRJ lance un appel aux dons

Tous les jours et toute la journée, les artistes seront en direct dans toutes les émissions sur NRJ et annonceront à l’antenne la mise en ligne et en vente d’effets personnels, d’objets inédits de leur quotidien au profit de l’association SPS (Association Soins aux Professionnels en Santé). Les dons se font sont possible sur la page nrj.fr/bigaction . À la fin de l’opération, un tirage au sort aura lieu parmi tous les donateurs pour attribuer les lots gagnants."Nous sommes ravis de cette initiative et comptons sur vous tous pour faire preuve d’une grande générosité afin d’aider tous les soignants et leur entourage dans cette lutte du quotidien" a réagit le Dr Eric Henry, Président de l’association SPS.