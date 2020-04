Covid-19 : Lagardère créé un "Fonds Solidaire Covid" pour ses salariés

Face aux enjeux de solidarité et de responsabilité qu'impose le contexte sans précédent de la crise liée à la pandémie de Covid-19, et prenant acte des annonces gouvernementales appelant à une suppression des dividendes, la Gérance a décidé, en accord avec le Conseil de Surveillance, de modifier la proposition d'affectation du résultat social 2019 soumise à l'Assemblée Générale du 5 mai 2020 pour ne procéder à aucune distribution de dividende.

Lagardère a également décidé de créer un "Fonds Solidaire Covid", doté de 5 M€ prélevés sur la trésorerie initialement allouée à ce dividende, afin de soutenir les initiatives du Groupe en faveur de ses salariés et collaborateurs dans le monde, ainsi que, dans la mesure du possible, ses partenaires, qui tous subissent les effets importants de cette crise inédite.