Covid-19 : Champagne FM invite les artistes en live à la maison

Chaque vendredi soir, jusqu'à la fin du confinement, la radio leader en Champagne-Ardenne proposera un concert inédit. Le premier rendez-vous aura lieu ce vendredi 3 avril à 20h, avec un live de Jenifer. Le concert sera précédé d'un apéro virtuel avec toute "La Famille Champagne FM". Le vendredi 10 avril, c'est le groupe Tryo, fidèle soutien de la radio, qui proposera un moment de partage aux auditeurs.

Et avec son opération "Cash Code Solidaire", Champagne FM a déjà versé plus de 1 600 euros aux associations de soutien aux personnels soignants. Et chaque jour, en direct, de 6h à 20h, les animateurs et journalistes de la radio proposent un double programme pour plus de solidarité et d'interactivité avec un Facebook Live animé par ses équipes, elles-mêmes en confinement.