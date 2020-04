Covid-19 : Champagne FM a déjà versé plus de 4 000 euros aux soignants

Depuis trois semaines, l'association SPS (Soins aux Professionnels en santé), le fonds d'Action du CHU de Reims, le personnel de l'hôpital de Troyes et les équipes du Groupe Courlancy de Reims-Bezannes ont bénéficié de cet élan de générosité. Champagne FM a ainsi déjà versé 4110 euros et l'opération continue. Cette semaine, c'est le personnel soignant du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne qui sera soutenu.

D'autre part, Champagne FM livrait vendredi dernier les repas pour une trentaine de policiers municipaux à Reims, et a organisé le vendredi 17 avril, la livraison d'un déjeuner, aux pompiers de Rethel.