Coupe du monde FIFA : une semaine spéciale sur RMC

De 18h à 20h, et à l’occasion de la présence à Paris du trophée de la Coupe du monde, Christophe Dugarry sera en direct de la Canopée des Halles à Paris, avec six de ses coéquipiers champions du monde 1998, Petit, Lebœuf, Charbonnier, Karembeu, Desailly et Boghossian pour évoquer la victoire des Bleus. Ensemble, ils soulèveront à nouveau le trophée.

De 20h à minuit, RMC fera revivre la finale de la Coupe du Monde 1998 France/Brésil, dans les conditions du direct. De 20h à 21h, un avant-match avec Rolland Courbis puis, à 21h, le coup d’envoi de la finale (re)commentée en direct et en intégralité par Jean-Michel Larqué, (commentateur du match pour TF1 à l’époque) et Jean Resseguié. Sur le banc de touche, Gilbert Brisbois et Frank Lebœuf interrompront régulièrement les commentaires afin de révéler les impressions vécues au fur et à mesure du déroulé du match.

De 23h à minuit, c'est un "After Foot" inédit du 12 juillet 98 qui sera diffusé avec l'analyse du match avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Jérôme Rothen et les champions du Monde 98.