Contact FM était à Douai pour la Journée du Nounours

Les deux animateurs étaient accompagnés de Nounours, la mascotte de la station. Au programme, distribution de brioches et de bonbons à la centaine d’auditeurs venus rencontrer les animateurs de la "Première radio régionale des Hauts-de-France" et "faire des câlins à la mascotte de Contact FM".

Au travers de ses nombreuses actions sur le terrain, la radio souhaite être toujours plus proche de ses auditeurs et leur offrir des moments de convivialité.

Prochain rendez-vous le 13 septembre avec Yannick Noah qui sera l’invité de la matinale. Les invitations sont actuellement à gagner sur mycontact.fr