Constance Benqué : "Europe 1 n'est pas devenue une radio d'opinion"

La présidente de Lagardère News revient sur l'épisode douloureux des nombreux départs au sein des équipes d'Europe 1 l'été dernier, et sur l'ambiance au sein des équipes actuelles, rajeunies et motivées. Constance Benqué assure qu'après de nombreux changements les années passées, la grille actuelle est amenée à perdurer dans le temps, avec le soutien de l'actionnaire. Elle réfute toute transformation d'Europe 1 en radio d'opinion, soulignant la grande diversité des journalistes, anciens et nouveaux, qui composent sa rédaction. Elle détaille enfin les temps forts de cette grille et le dispositif mis en place pour la présidentielle.