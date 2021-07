Connect de Worldcast Group lance Kybio 4.x

La société explique que la version 4.x introduit de nouvelles capacités et fonctionnalités pour plus de flexibilité, de sécurité, d'évolutivité et de facilité de déploiement. Avec cette mise à niveau, Kybio peut communiquer avec des protocoles bien connus tels que Ross OpenGear X et Ember+ ainsi qu'avec des protocoles informatiques tels que HTTP Rest API ou WMI. Les licences Kybio Cloud Instance pour SaaS prennent en charge le déploiement cloud à grande échelle dans le monde entier. La nouvelle version du logiciel inclut aussi des améliorations de diagramme dynamique, qui s'ajoutent à la représentation précédente au niveau du site avec des vues au niveau de la racine, du site et de l'équipement. Les diagrammes sont dynamiques, entièrement personnalisables et peuvent inclure des images et des graphiques à barres pour afficher les informations sur l'équipement dans une seule vue.