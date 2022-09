WorldCast va lancer un nouvel émetteur de 1 kW

Ecreso FM 1kW comprend une interface graphique Web et mobile conviviale, une prise en charge SNMP et une surveillance dans le cloud avecKybio, un autre logiciel gratuit de WorldCast pour la configuration, la surveillance et la gestion du réseau à distance. "Notre mission est de fournir à nos clients les solutions les plus avancées qui réduisent leurs coûts d'exploitation tout en les aidant à fournir le meilleur service FM à leurs auditeurs", a déclaré David Houze, chef de produit Ecreso chez WorldCast Systems. "Avec la nouvelle série AiO, nous avons franchi une étape majeure pour atteindre le coût le plus bas dans la transmission FM".