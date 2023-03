WorldCast élargit sa gamme AiO Series à de nouveaux émetteurs FM

Nommé "Best in Show’"par RedTech au salon IBC en 2022 pour Ecreso FM 1kW, l'AiO Series répond désormais aux besoins des diffuseurs modernes qui doivent concilier augmentation des coûts tout en s'adaptant à des infrastructures de plus en plus complexes. Les nouveaux émetteurs Ecreso FM AiO Series 100W et 300W sont des émetteurs FM conçus dans un châssis de 2U qui permettent aux stations radio d'atteindre le coût total de possession le plus bas du marché tout en offrant la meilleure qualité audio.

Conçu pour faciliter l'intégration de logiciels, Ecreso permet une performance sans faille tout en limitant les coûts associés aux équipements périphériques tels que les processeurs de son ou les décodeurs.