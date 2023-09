WorldCast annonce la sortie de la nouvelle version des émetteurs FM AiO series

WorldCast Systems s'engage à intégrer les dernières avancées technologiques pour optimiser les coûts, réduire les dépenses opérationnelles et favoriser la durabilité grâce à une conception de produit innovant et des technologies écologiques. La gamme Ecreso FM AiO Series veut désormais incarner cette promesse en offrant aux diffuseurs une transition vers des conceptions riches en logiciels où la technologie intégrée remplace les équipements périphériques. Ce changement permet aux diffuseurs de rationaliser leurs opérations avec une solution tout-en-un offrant une technologie logicielle puissante et éprouvée sur un seul système matériel robuste. Concrètement, les avantages sont multiples, avec moins d'achats initiaux, de configurations complexes, de câblages et de déplacements sur site pour le déploiement et la maintenance.