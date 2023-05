Suivez les Casablanca Braodcast Days en direct

La radiodiffusion au Maroc se situe dans une phase de transition passionnante et les événements successifs ont bénéficié d'une attention croissante de la part des fabricants. Selon les organisateurs, le précédent rassemblement — le 5e — en 2019 avait attiré 42 exposants internationaux.L'événement comprend des expositions, des conférences et des ateliers techniques. Le thème de cette année s'articulera autour de "La consommation audiovisuelle moderne : les bons outils techniques".Les Casablanca Broadcast Days sont organisés par PHF Com Maroc et les Éditions HF en partenariat avec La Lettre Pro de la Radio et RedTech