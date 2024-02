Claude Hugot rejoint la Maison FG

Claude Hugot collaborera avec Antoine Baduel et la directrice féléguée d’Agence FG, Amélie Pouradier Duteil, afin d’imaginer des partenariats innovants avec les marques désirant s’appuyer sur l’expertise de la Maison FG en matière de Sound Design, en particulier dans le luxe et le retail, le secteur de l’hôtellerie, ainsi que l’évènementiel et la création d’opérations spéciales pour les marques premiums.

Claude Hugot a dirigé la communication de grandes marques du secteur de l'automobile. Il a fondé en 2020 son agence de conseil Third Stone from the Sun pour diriger différentes missions axées sur des partenariats avec des marques premiums, parmi lesquelles celle de délégué général de la Cité des Sciences, Partnerships Advisor pour Unifrance, un partenariat auto pour les Rolling-Stones / 2023 European Tour ainsi que pour la Maison de Champagne Brimoncourt.