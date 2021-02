Christophe Barbier arrive sur Radio J

Radio J (94.8), radio parisienne généraliste, principale source d’information de la communauté juive francophone, développe ainsi fortement sa rédaction politique et complète le dispositif déjà en place avec Frédéric Haziza (Les Enfants de la République, dimanche 8h45, et Le ForumRadioJ, dimanche 14h10), Ilana Ferhadian et Laurence Kahn (Le Grand Entretien, jeudi 21h), Steve Nadjar (Le Grand Journal de Radio.J tous les jours 14h), Alexis Lacroix (On Refait la Semaine, dimanche 15h), Alexandre Adler (Mondovision, dimanche 16h), et Shlomo Malka (le Quatre-Quart politique, dimanche 10h).