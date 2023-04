Chine Labbé au Comité Relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme à de Radio France

Chine Labbé succède à Gilles Leclerc, qui a quitté ses fonctions au sein du comité début janvier 2023. Le comité se compose de cinq personnalités indépendantes nommées pour trois ans, et dont le mandat est renouvelable. Elle assurera donc sa mission aux côtés de Françoise Benhamou, présidente du Comité, économiste, spécialiste de l’économie de la culture, des médias et du numérique, de Béatrice Bourgeois-Machureau, conseillère d’Etat et assesseur à la 2e chambre de la section du contentieux, d'Antoine Gaudemet, professeur de droit, spécialiste de droit des affaires et de compliance, et d'Alice Antheaume, journaliste et directrice exécutive de l'Ecole de journalisme de Sciences Po.

Radio France et son Conseil d’administration tiennent à remercier Gilles Leclerc pour "son implication et son expertise mises au profit du comité".