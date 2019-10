Ce samedi, RTL va refaire le match

Une émission entièrement dédiée à la voix disparue du football. Une émission hommage à un personnage de légende, résolument joyeuse et bienveillante, à l’image de celui qui l’anima, et au cours de laquelle tous raconteront leur Sacco… Anecdotes, témoignages, archives inédites, sans oublier l’essence même de l’émission : l’actualité foot ! Mais qu’aurait dit Eugène de cette actu ? Et, d’ailleurs, comment l’aurait-il commentée ?

Les auditeurs seront aussi invités à réagir s’ils le souhaitent sur le compte Twitter @RTLFoot