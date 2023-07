Casting : devenez animateur sur NRJ

Pour participer, il suffit de poster une vidéo de présentation d’une minute avec le hashtag #CastingNRJ et s’inscrire sur nrj.fr. Cela peut être une chronique, une rubrique, un extrait d'émission... Un jury NRJ, composé des équipes de radio et d’animateurs, sélectionnera le ou la gagnante qui deviendra animateur sur NRJ. À la clé, le gagnant aura sa propre émission sur NRJ à la rentrée. Il pourra réaliser son rêve, entouré des plus grands animateurs et émissions de la station Manu ("Manu dans le 6/10)" et Cauet ("C’Cauet sur NRJ").

Le nom du gagnant sera annoncé vendredi 15 septembre 2023 sur l’antenne de NRJ entre 15h et 19h pendant l’émission "C’Cauet sur NRJ".