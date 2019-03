Casting : NRJ Belgique recherche sa nouvelle voix

Voilà déjà 6 éditions que le Casting NRJ donne la chance à tous les auditeurs, amateurs ou professionnels, de devenir animateur radio. Après la victoire de Kevin (2013), de Tanguy (2014), de Jérémy (2015), de Florian et Anthony (2016) et de Lavinia, les auditeurs de NRJ Belgique pourront, dès cet été, découvrir la nouvelle voix de NRJ Ce lundi, Thibaut de Nivelles a ouvert le bal. Ce mardi, c’est Max de Ciney qui a pris le relais. Il sera suivi de Simon de Marche-en-Famenne, ce mercredi. Puis, de Thom, Bruxelles, ce jeudi et, ce vendredi, c’est Thomas d’Arlon qui aura pour mission de terminer la semaine des votes.

Le grand gagnant sera annoncé le lundi 25 mars entre 16h et 20h. Il sera élu à 40% par le vote des internautes et à 60% par le jury NRJ.