Cameroun : l’audience de la TV, de la radio et les usages Internet

Entre le 29 septembre et le 9 décembre 2019, près de 37% (36,9%) des habitants de Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam ont écouté chacun la radio en moyenne de 2h40 par jour (lundi-vendredi). CRTV Radio Nationale, Equinoxe FM et RFI demeurent les 3 stations les plus écoutées au Cameroun sur un jour moyen Lundi-Vendredi. A elles seules, ces 3 radios totalisent une part d’audience de près de 50% (49,8%). Sur cette même période, près de 85% (84,8%) des habitants des villes de Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam ont regardé la télévision chaque jour. Ils y ont consacré en moyenne 4h26 au quotidien (lundi-dimanche). Au second semestre 2019, Equinoxe TV rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au quotidien devant Novelas TV puis Canal 2 Internationale.