Ça bouge à France Bleu Roussillon

À Perpignan et dans son agglomération, France Bleu Roussillon est numéro un en audience cumulée avec 14.7 et numéro un en part d'audience avec 15.4. Toutes les tranches d'antenne progressent et de "façon très significative", la matinale et la matinée. Parmi les nombreux auditeurs qui ont rejoint France Bleu Roussillon : "beaucoup de femmes mais aussi des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprises et des retraités" précise la station. Avec 37 800 fans sur Facebook et 7 500 "suiveurs" sur Twitter, France Bleu Roussillon accueille, en cette rentrée, Isabelle Rolland, nouvelle rédactrice en chef, depuis le 20 août, qui succède à Stefan Pocher désormais en poste à France Bleu Hérault à Béziers. Auparavant, Isabelle Rolland était rédactrice en chef de France Bleu Montbéliard durant 5 ans et a également officé à Metz, Nice et Cherbourg.