CSA : un nouveau baromètre sur les effets de la crise

Dans ce contexte exceptionnel, le CSA publie un baromètre permettant de suivre l’évolution de l’audience de la télévision, la fréquentation des sites et applications des éditeurs de télévision et de radio, et les investissements publicitaires en télévision et en radio depuis la mise en place des mesures de confinement qui ont profondément bouleversé les modes de vie des Français et l’économie du pays. Ce baromètre est mis à jour sur une base bimensuelle et intègre de nouveaux indicateurs permettant notamment de suivre la consommation des services de vidéos à la demande par abonnement.



Pour la radio, le CSA note "un niveau d’audience général en forte baisse sur la période septembre-octobre directement lié aux conséquences de la pandémie" ainsi que "des tendances d’audience différentes selon les types de programmes sur la période Septembre-Octobre". En ce qui concerne les usages sur Internet : "En octobre 2020, et à quelques exceptions près, confirmation de la forte hausse des usages des différents supports en ligne des éditeurs mesurés" avec "une progression globalement continue des usages de la radio en ligne en octobre".