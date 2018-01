CH Conseil obtient la certification Datadock

Avec CH Conseil , Claude Hemmer a voulu mettre ses nombreuses années d’acteur et dirigeant de divers média en imaginant la société CH Conseil pour répondre aux demandes permanentes de formations aux métiers de l’audiovisuel mais aussi au coaching en art oratoire, prise de parole, bases de l’improvisation, pratique de l’interview etc. La certification Datadock est le prolongement logique de cette volonté. CH Conseil est référencée par l’Afdas et assure ses formations exclusivement en intra-entreprise.Claude Hemmer, ancien directeur des programmes de RTL, travaille en collaboration avec Laure Vignaux, spécialiste de la programmation musicale, passée notamment par Sud Radio ainsi qu'avec Thierry Defay (ex RTL, Europe 1, RMC et France Bleu).