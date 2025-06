L’INA Campus donne la parole à ses stagiaires pour la Fête de la radio

Ces 5 et 6 juin, à l’occasion de la Fête de la radio, les stagiaires du CQP Animateur Radio de l’INA présentent "Les Voix de demain", un projet collectif visant à décrypter le traitement médiatique de sujets d’actualité. Encadrés par Kheira Berger à l’INA Campus, ces jeunes talents ont conçu, produit et animé cinq magazines radio de 45 minutes chacun. Objectif : confronter les auditeurs aux mécanismes de narration médiatique et valoriser une approche critique, contextualisée et pluraliste.

Chaque émission se penche sur un thème fort, souvent controversé : le wokisme, la solidarité, l’Évangile de Thomas, les antibiotiques et le remembrement agricole. À travers chroniques, interviews, micro-trottoirs et reportages, les étudiants dévoilent la façon dont ces sujets sont abordés par les médias traditionnels, les réseaux sociaux et les plateformes numériques.