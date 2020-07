C'est l'été (jusqu'au 30 août) sur franceinfo

Parmi ces 11 nouveaux rendez-vous, franceinfo propose "Un été en France", u lundi au vendredi à 15h50, 17h50 et 19h55. Au micro de Catherine Pottier, Julien Marquis, historien, fait découvrir la richesse du patrimoine français à travers un lieu, un monument… Par ailleurs, avec l’été s’annonce enfin le retour des marchés, espaces privilégiés d’échanges, de rencontres et de patrimoine. Tous les week-ends, à 8h20, 12h50 et 21h20, Manon Klein emmène les auditeurs sur ces places de villes et de villages réinvesties par les Français, où la vie reprend après plusieurs mois d’arrêt et d’isolement.