Bientôt de nouvelles mesures d'audience pour l'audio digital

Benoît Cassaigne, président de Médiamétrie, a officiellement annoncé le lancement de la nouvelle étude "Global Audio", dont le premier cru sera dévoilé en janvier 2019. "Le terrain au lieu en décembre" a-t-il indiqué. Il s'agira de la première étude de cadrage et de mesure de la puissance audio, incluant évidemment le digital. "Global Audio" sera publiée une fois par an. Benoit Cassaigne a rappelé l'existence de l'étude "eStat Podcast" qui réunit 11 radios. Le vice-président de l'ACPM Stéphane Bodier a, lui, annoncé le rapprochement entre Médiamétrie et l’ACPM autour d’une mesure d’audience certifiée sur le podcast, également très attendue par le marché, sans en détailler les modalités précises. Médiamétrie serait en charge de recueillir les données et l'ACPM de les certifier.