Le marché de pub audio digitale en forte progression

Le nouveau baromètre de l'audio digital pour le 1er semestre 2018, réalisé par Kantar Media, révèle un impressionnant dynamisme de ce secteur de la publicité. Lors de la conférence Innov'Audio, organisée par l'ACPM ce mardi, de nouveaux chiffres impressionnants ont permis de mieux comprendre le phénomène. Ainsi, au 1er semestre 2018, 543,4 millions d'impressions ont été servies sur le format audio digital en France, soit une hausse de 15 %, par rapport au premier semestre 2017. Le portefeuille de l'audio digital poursuit également sa croissance. Au 1er semestre 2018, le format comptait 177 annonceurs en hausse de 29 % par rapport à la même période l'an passé. Les 3 secteurs qui sont les plus pourvoyeurs en terme de hausse sont l'automobile (X3), les télécoms (+67%) et la mode (+89%).



Ces données proviennent de déclarations de quatre grands acteurs du marché : Deezer, Spotify, TargetSpot et NRJ Global.