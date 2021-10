Bérénice Ravache est nommée Directrice Déléguée de France Bleu

Bérénice Ravache a intégré Radio France en 2006 en tant que déléguée aux relations institutionnelles. Elle a occupé le poste de Secrétaire générale de Radio France en 2010 avant de rejoindre la direction de la Musique en 2015. De mars 2015 à mars 2016, elle a assumé l'intérim de cette direction. Elle a contribué ensuite, sous la direction de Michel Orier, à la mise en place de l'organisation de la nouvelle direction de la Musique et de la Création et à la négociation du nouvel accord d'entreprise pour les musiciens. Bérénice Ravache était directrice de Fip depuis 2017.

Plus récemment, d'octobre 2019 à septembre 2020, elle a été chargée d'une mission pour la mise en œuvre du projet d'entreprise et a tiré les enseignements de la crise sanitaire sur les priorités stratégiques et l'organisation de l'entreprise.