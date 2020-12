Belgique : la matinale de NRJ aux couleurs de Noël

"Nous avons voulu rendre Noël encore plus tangible que d’habitude sur NRJ. Le "Wake Up Show", ce sont des hits, mais pas que. C’est aussi des personnalités qui ont du cœur, qui dégage de la bonne humeur et qui apportent de la magie dans les foyers en offrant les plus beaux cadeaux… de Noël. Le Père Noël a sélectionné plus de 30 000 euros de cadeaux qui seront sous le sapin de NRJ. En cette période particulière, il était encore plus important de marquer le coup pour les fêtes et de proposer un « énoooooooooooorme » Noël à nos auditeurs" a expliqué Nicolas Fadeur, directeur des programmes à NRJ Belgique.