Belgique : NRJ et l'influenceur Coeurnichons lancent leur podcast sur la sexualité

C'est Ivo Da Silva qui se cache derrière le pseudo de Coeurnichons. Avec son approche franche et sans tabou, il réunit une communauté de plus de 370 000 followers. Sur son compte, il aborde des problématiques actuelles, il explique certaines pratiques, démonte les clichés, et le tout avec humour.

"Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de collaborer avec NRJ pour cette série de podcasts sur la sexualité. La sexualité est un aspect essentiel de la vie humaine, mais elle reste souvent entourée de mystère et de malaise. Avec cette série, nous visons à démystifier certains de ces tabous et à encourager des conversations ouvertes et honnêtes" a-t-il déclaré.