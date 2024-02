Belgique : premier NRJ Live de l'année à Bruxelles

Puggy vient de dévoiler "Radio Kitchen", un EP de six titres où on retrouve évidemment la voix claire de Matthew Irons, la basse de Romain Descampe aisi que la batterie et le clavier de Ziggy Franzen. Ce nouvel opus sera présenté sur scène le 13 février prochain. Les auditeurs auront la chance de remporter leurs places en écoutant NRJ.

NRJ Belgique est une radio musicale produite et éditée à Bruxelles ; c’est un programme produit 100% par des Belges francophones, pour les Belges francophones. Elle est destinée à un public jeune et jeune adulte dont le cœur de cible est composé de personnes âgées de 12 à 34 ans. NRJ Belgique enregistre une PDM de 6.9 % et rassemble près de 267 864 auditeurs quotidiens.