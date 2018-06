Belgique : Nostalgie devient "Nostalgie Summertime"

Outre une programmation musicale volontairement ensoleillée, Nostalgie proposera de nombreux nouveaux rendez-vous pour servir son cocktail de "musique et bonne humeur". En nouveauté, "Ça s’est passé près de chez vous" av ec Brice Depasse qui fera découvrir les lieux mythiques qui ont marqué l’histoire de la musique en Belgique (à 10h30 et 16h30) durant tout l'été. Ajoutons "Le check-in des vacances" : chaque semaine une personnalité de premier plan évoquera ses souvenirs d’été et ses bonnes adresses au micro de Nostalgie, à 7h20 et 13h30.