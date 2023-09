Belgique : NRJ+ organise sa première soirée

Le Country Hall de Liège résonnera au son des années 2000 pour "la plus grosse soirée consacrée à cette décennie en Belgique". Le 7 octobre, les auditeurs de NRJ+ pourront notamment applaudir quelques titres mythiques : Larusso avec "Tu m'oublieras", Nâdiya avec "Parle-moi" et "Et c'est parti", Dj Furax avec "Big Orgus", Las Ketchup avec le tube "The Ketchup song", Helmut Fritz avec "Ca m'énerve" et Matt Houston avec "R&B 2 rue" et "Positif". Ils seront entourés de Steph One et Cosmic, Dj résidents​​ : Steph One et Cosmic. NRJ+ a vu le jour 6 mars 2023 en se positionnant comme "une nouvelle radio musicale complémentaire à NRJ" sur le DAB+.