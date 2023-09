Belgique : première rentrée pour NRJ+

Depuis le 6 mars 2023, NRJ+ propose "le meilleur des hits des années 90 et 2000". Une radio musicale et animée par des animateurs ancrés dans leur génération. Pour cette première rentrée, NRJ+ voit arriver DJ Daddy K les vendredis de 19h à 21h et L'UltraTop, c'est-à-dire le seul classement officiel des hits du moment.

"Un minimum de blabla pour un maximum de hits et de plaisir". Voilà la promesse de NRJ+ qui souhaite avant tout proposer une programmation différente de ce qu’on peut retrouver ailleurs puisqu’elle se consacre entièrement à deux décennies particulièrement chères aux jeunes adultes actuels : les années 90 et 2000. NRJ+ propose également un véritable accompagnement avec des animateurs tout au long de la journée et l’essentiel de l’info en matinée" précise Ngroup.