Bayard Jeunesse et franceinfo lancent "J'apprends l'info"

Par ce programme de conférences en présentiel et de webinaires, franceinfo et Bayard Jeunesse s'engagent à accompagner le corps enseignant en proposant de nouvelles initiatives, et en mettant à leur disposition des outils pédagogiques pratiques et innovants afin qu'ils ne soient pas seuls dans leur démarche.

Coup d'envoi de cette opération " J'apprends l'info ! " le jeudi 11 janvier avec des webinaires à suivre en présentiel, à la Maison de la radio et de la musique et en streaming. S'en suivra tout au long de l'année, une offre de webinaires et d'outils pédagogiques à suivre en classe avec les élèves en streaming interactif et en replay.