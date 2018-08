Aux Etats-Unis, iHeart Radio veut révolutionner la façon d’écouter la radio

L’autre fonctionnalité, qui semble encore plus disruptive concerne la qualité d’écoute. En effet, iHeart s’est associé à la plateforme d’intelligence artificielle Super Hi-Fi pour améliorer l'expérience d'écoute en reproduisant certaines des nuances d'une émission de radio en direct. Super Hi-Fi fournira des transitions de morceaux plus fluides telles que des fondus-enchaînés précis, le réglage du volume et une lecture sans interruption.Le résultat final devrait éliminer les écarts entre les titres pour un programme encore plus dynamique. La solution iHeart apporte de l’intelligence à ces différences et vise à fluidifier la lecture musicale. Le site américain RAIN (Radio & Internet News) publie une vidéo pour illustrer cette nouvelle fonctionnalité créée par iHeart et Super HIFI.