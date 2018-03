iHeartMedia se déclare en faillite

Le groupe, qui possède 858 radios FM et AM, emploie plus de 14.000 personnes, et produit plusieurs shows radiophoniques en syndication, fait face à une baisse de ses revenus. Ses dirigeants déclarent cependant que les fonds et flux de trésorerie générés par ses activités actuelles seront suffisants pour financer l'entreprise pendant la procédure de faillite.