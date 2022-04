Une étude révèle la confiance envers les animateurs et les podcasteurs Rédigé par Brulhatour le Lundi 25 Avril 2022 à 07:15 | modifié le Lundi 25 Avril 2022 à 07:15



L'étude, menée par Magid, combine des méthodes quantitatives et qualitatives pour mettre en évidence le rôle que les différentes chaînes audio jouent dans la vie des publics en matière de "confiance" et de "camaraderie". Selon cette étude, les animateurs de radio se classent en tête en ce qui concerne leur authenticité perçue et leurs liens avec les communautés qu'ils desservent. Les hébergeurs de podcasts sont perçus comme très honnêtes et dignes de confiance.