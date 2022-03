iHeartRadio Canada lance des listes d’écoute personnalisées

Les listes de lecture personnalisées permettent aux auditeurs de découvrir et de rassembler la musique entendue à la radio, les choix musicaux de leurs animateurs préférés, la musique de leurs artistes favoris et d'autres listes de lecture disponibles sur l'application. Ces listes personnalisées peuvent ensuite être partagées avec des amis. Chaque auditeur reçoit également une liste d’écoute basée sur ses intérêts et ses habitudes d’écoute. L’ajout de cette toute nouvelle fonctionnalité de listes d’écoute permettra aussi une multitude d’opportunités d’intégration de marques, incluant des listes d’écoute associées à une marque et propulsées à travers les plateformes d’iHeartRadio au Canada. Des listes d’écoute en partenariat avec des événements s’ajouteront au cours de l’été.