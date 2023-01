Radioline présente deux partenariats stratégiques dans l’automobile

Selon Nils Schanz, directeur des produits, Cerence : "Avec la grande variété de contenus disponibles pour les conducteurs minute par minute, la radio et les podcasts restent un élément essentiel de l'expérience de divertissement en voiture. En s'associant à iHeartRadio et Radioline, nous apportons la même approche globale centrée sur l'utilisateur que nous adoptons pour créer des expériences embarquées alimentées par Cerence et l'appliquer spécifiquement au contenu audio, permettant aux constructeurs automobiles et aux équipementiers de mobilité de répondre aux besoins de divertissement de leurs conducteurs dans le monde entier".