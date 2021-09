Podcast : NRJ Group et iHeartMedia signent un partenariat

Ce partenariat se décline en 3 volets. D'abord, la mise à disposition en version française de 15 séries de podcasts natifs à succès de iHeartMedia ainsi que l’ensemble du catalogue en version originale. Plus de 400 épisodes en version française seront hébergés et diffusés par NRJ Group. La sélection des séries de podcasts est issue de l’univers du divertissement et des univers éditoriaux plébiscités par les Français. Les Français pourront ainsi écouter le très célèbre "Stuff You Should Know" (le premier podcast à dépasser le milliard d’écoutes dans le monde) ainsi que d’autres séries sur le thème de la musique, des séries télévisées avec "90210 (Beverly Hills)", ou encore des faits divers comme "The Piketon Massacre" et "Paper Ghosts". Les premiers podcasts seront disponibles à partir de fin 2021.