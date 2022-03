Papier ou digital : pourquoi choisir ?

Interrogés sur leurs lectures Presse et livres, les Français déclarent très largement lire en version papier : 49% lisent majoritairement sur papier (contre 30% qui lisent majoritairement en digital). Le format digital est préféré pour l'immédiateté alors que le papier est jugé plus adéquat pour l'approfondissement : 69% des Français préfèrent le format papier dans le cadre d'une lecture approfondie, pour lire des articles longs et 74% préfèrent le format digital dans le cadre d'une lecture rapide, pour lire des articles courts relayant une actualité chaude...

Le papier est perçu comme plus chaleureux et touchant, ce qui permet aux lectures d'être mieux retenues et d'être considérées comme plus fiables. Le support digital est, lui, considéré comme plus pratique, car accessible et écologique, ce qui le rend plus moderne.