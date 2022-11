Médiamétrie lance MyTREND-e, une analyse des tendances internet

MyTREND-e identifie les nouveaux sites et nouvelles applications, les évolutions d’audience les plus marquantes, la récurrence de visite des marques, le taux d’affinité entre les acteurs, ou encore les complémentarités d’audience. Les analyses MyTREND-e sont produites mensuellement sous forme de tableaux de bord et de manière différenciée et personnalisée pour chaque client souscripteur.

Avec MyTREND-e, Médiamétrie veut apporter aux éditeurs, agences, conseils, annonceurs distributeurs ou pouvoirs publics une vision approfondie des audiences d’un site et de celles de ses concurrents, en identifiant les signaux faibles et signaux forts qui permettent d’accélérer le déploiement de leurs stratégies.