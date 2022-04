Spotify enrichit "Mix à plusieurs" de nouvelles fonctionnalités

Désormais, les utilisateurs et certains de leurs artistes préférés peuvent fusionner leurs goûts musicaux dans une playlist partagée, créée spécialement pour eux. Les utilisateurs recevront une carte de partage, indiquant les scores de correspondance de leurs goûts. Ceux-ci leurs permettront de voir leurs préférences d'écoute par rapport à l'artiste, et sont créés pour être partagés directement sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter.

"Chez Spotify, nous pensons que la musique rapproche les gens - et Mix à plusieurs le permet concrètement. Nous savons que nos utilisateurs ont besoin de connexion et Mix à plusieurs leur offre un autre moyen de se reconnecter par la musique et de continuer à favoriser les moments de partage et de découverte" explique un communiqué.