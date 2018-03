Audiopole devient importateur de Calrec

Désormais disponible en 12 faders, la console Brio offre 2 couches par fader, 48 voies de traitement full process, fonctions N-1 et conférence, délais jusqu’à 5s, compresseurs multibandes, bargraphs Loudness, fonction auto-mix et un choix d’entrées/sorties sur rack séparé. Une sortie écran externe permet de disposer de plus de bargraphs et elle est prévue également pour s’interfacer sur de nombreux protocoles d’automation (Audio follows Video). Calrec propose aussi des solutions innovantes pour la production à distance (Remote Production) ainsi qu’un choix d’interfaces pour l’audio en réseau.Avec cette nouvelle marque, Audiopole veut conforter sa position de leader de l’audio broadcast en France.