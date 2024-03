Tech Focus by RedTech



LAWO DIAMOND ET CRYSTAL CHEZ EUX EN STUDIO

En mode contrôleur, le nouveau cristal peut être utilisé comme extension d'une console Lawomc² ou comme télécommande compatible OSC pour les DAW et les applications de sonorisation en direct. Le logiciel de mixage R PLAY VRX de Lawo, enfin, est un "environnement radio virtuel", parfait pour les affectations sur site, l'ENG, la diffusion sur le Web et les studios personnels.

Infos : Les consoles radio de Lawo sont des contrôleurs natifs AES67/Ravenna conçus pour les opérations autonomes et en réseau. Alimentée par le moteur Lawo Power Core, la console diamond, native IP, gère des E/S extensibles pour accueillir des sources et des destinations audio AES67, MADI, analogiques, AES3 ainsi que Dante. Modulaire de par sa conception, diamond est disponible dans des configurations allant de 2 à 60 faders physiques. Également alimentée par le Power Core avec toutes les options d'E/S – y compris l'AIOX de Lawo pour un maximum de 1 280 entrées audio analogiques et/ou numériques – la newcrystal est une console polyvalente pour les applications broadcast. Basée sur les normes ouvertes de réseau audioover-IP Ravenna/AES67, elle est conforme aux normes SMPTE ST2110-30/31 pour l'audio, et ST2022-7 pour la redondance.

Infos : lawo.com

Rédigé le Mardi 12 Mars 2024