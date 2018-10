Audion lance la première plateforme de personnalisation des publicités audio

Afin de personnaliser les publicités audio jusqu’alors similaires pour chaque auditeur, Audion a développé une plateforme de DCO audio unique sur le marché. Cette solution, est d’ores et déjà fonctionnelle au sein des principaux contextes audio 2.0 : Services de Streaming, Podcasts, Webradios. Elle s’accompagne d’un module qui automatise la production et la validation de chaque spot.Chaque spot publicitaire est assemblé automatiquement en moins de 100millisecondes par la plateforme et permet de délivrer jusqu’à plusieurs centaines de milliers de combinaisons par campagne. La publicité audio s’anime et devient plus personnelle grâce à Audion-Creative, une solution unique qui permet d’envisager la créativité à grande échelle. Portée par son ADN technologique, Audion lance donc la première innovation majeure du marché audio digital Français.